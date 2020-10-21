 

В Армении заявили о сбитом в Карабахе азербайджанском самолете

21.10.2020, 9:08, Новости дня

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделения Армии обороны Карабаха сбили на южном направлении линии соприкосновения азербайджанский самолет.

«Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха) сбили примерно в 08.30 (07.30 мск) на южном направлении линии соприкосновения самолет противника. Обстановка (на линии соприкосновения) стабильно напряженная», – передает РИА «Новости» слова Степанян.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.



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