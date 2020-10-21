В России представлен Realme 7 Pro: впервые 65 Вт для зарядки за 34 минуты и заметная скидка

21.10.2020, 8:53, Разное

На рынке РФ официально представили новый смартфон от Realme, 7 Pro получил 65-ваттную зарядку, позволяющую набрать 100% емкости батареи за 34 минуты, кроме того, для россиян производитель предоставляет заметную скидку.

Смартфон получил 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран, в который интегрировали сканер отпечатков пальцев. Фронтальную камеру для селфи расположили в круглом вырезе в правом углу дисплея вверху, причем ее разрешение составляет 32 мегапикселя. Блок основной камеры состоит из четырех объективов, главным из которых выступает 64-мегабайтный датчик Sony IMX682.

Работает аппарат на однокристальном процессоре Snapdragon 720G, который дополняет 8-гигабайтный модуль оперативной памяти. Для хранения фото, видео, музыки и другого рода файлов предусмотрен 128-гигабайтный флэш-накопитель. Также в устройстве есть аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч, поддерживающая функцию быстрой зарядки на 65 Ватт. Менее, чем за полчаса она позволяет зарядить батарею полностью, причем, как отмечает производитель, на российском рынке это первый подобный девайс.

С коробки в Realme 7 Pro установлена операционная система Android 10, уже в ноябре она может быть обновлена до одиннадцатого поколения с фирменной оболочкой Realme UI 2.0. Стоимость новинки составит 28 тысяч рублей, при этом первые покупатели могут оформить существенную скидку в 3 тысячи рублей. Продажи аппарата стартуют 27 октября.