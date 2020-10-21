Находки времен Гражданской войны сделаны в Хабаровском крае

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21.10.2020, 8:48, Новости дня

Останки, нательные кресты и другие элементы снаряжения и вооружения противоборствующих сторон времен Гражданской войны на Дальнем Востоке обнаружили поисковики в селе Васильевка Бикинского района Хабаровского края, находки передадут в музеи региона, информирует пресс-служба врио губернатора края.

Раскопки в Хабаровском крае проходили на месте, где в 1921-1922 годах шли не менее значимые и кровопролитные бои, чем широко известные события под Волочаевкой (9–12 февраля в районе станции Волочаевка фронт белых был прорван). По приблизительным оценкам, только среди «красных» в окрестностях Васильевки погибло около тысячи человек. В 1960-е годы там проводились захоронения и перезахоронения. С тех пор стоят мемориалы, но погребены далеко не все.

«В ходе поисковых работ были обнаружены останки, нательные кресты, а также различные предметы, которые, предположительно, являются элементами снаряжения и вооружения противоборствующих сторон. Возраст и принадлежность останков сейчас определяется специалистами», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы правительства края.

Более 100 молодых людей со всего Хабаровского края из «Школы поисковика» изучили территорию на наличие следов боя, а также составили схемы сражения. Как рассказали в главном управлении внутренней политики края, организовать экспедицию получилось благодаря победе регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в конкурсе Фонда президентских грантов, а также губернаторских грантов. Всего состоялось три выезда в село Васильевка.

Основная часть уникальных находок будет передана в Краеведческий музей имени Гродекова, остальные в районные музеи.

Напомним, в 2016 году сотрудники полиции изъяли арсенал оружия армии Колчака в квартире жителя Кемеровской области, который увлекался раскопками.



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