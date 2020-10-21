 

В Подмосковье погиб подросток при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны

21.10.2020, 8:45, Разное

…при взрыве снаряда времен Великой Отечественной войны.

В подмосковном городе Лобня 14-летний подросток погиб при взрыве противотанкового патрона времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Снаряд взорвался в руках у подростка сегодня. Как утверждает источник ТАСС, все произошло на территории детско-юношеского центра «Созвездие», когда мальчик разбирал снаряд. Подросток был без взрослых, уточнил собеседник агентства, добавив, что его пустил в здание центра преподаватель и оставил одного.

СК возбудил дело по статьям о незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч. 2 ст. 293, ч. 2 ст. 222 УК). Подмосковная прокуратура проводит проверку.

Источник: Новая газета



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