Geely представила в РФ новый кроссовер Geely Tugella

21.10.2020, 8:30, Новости дня

Китайский бренд Geely в ближайшее время стартует прием заказов на новый купеобразный паркетник Geely Tugella для российского рынка.

В частности, представители марки анонсировали, что новая модель будет доступна с 16 ноября. Заявлено, что данный автомобиль получил усовершенствованную платформу СМА. Автомобиль приводится в движение благодаря 2-литровому бензиновому мотору с мощностью 200 л.с. Также на рынок поступит улучшенная версия с двигателем на 238 л.с.

Новый кроссовер Geely Tugella получил 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию, а также версию с полным приводом. Заявлено, что в салоне применили увеличенный экран мультимедийной системы, а также виртуальную приборную панель. Стоимость кроссовера пока не озвучена.