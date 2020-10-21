Состоялась премьера модели GMC Hummer EV

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21.10.2020, 8:30, Новости дня

Официально представлен новый электрический пикап MC Hummer EV.

Данный автомобиль ранее неоднократно обсуждали специалисты, а также демонстрировались официальные тизеры. Однако до сегодняшнего дня казалось невозможным рассмотреть внешность пикапа MC Hummer EV. Главным достоинством новинки называют его электрический агрегат с мощностью 1000 л.с.

Заявлено, что новый грузовик MC Hummer EV способен разогнаться до 100 км в час за 3,5 секунд, несмотря на вес кузова. Более того, здесь применили модернизированную батарею, которая позволит на электротяге преодолевать до 644 километров без подзарядки. Для осуществления быстрой зарядки применили систему на 350 кВт. Стоимость электрического грузовика пока не раскрыта.



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