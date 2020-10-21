Редкий Porsche 356B 1961 года выпуска выставили на продажу

21.10.2020, 8:30, Новости дня

На известном аукционе Bring a Trailer выставили на продажу редкий экземпляр спорткара Porsche 356B 1961 года выпуска.

Особый интерес к транспортному средству вызван еще и тем, что всего на рынке вышло 1000 экземпляров данной модели. В 2020 году автомобиль прошел тщательное техническое обслуживание, благодаря чему в настоящее время находится в безупречном состоянии. Автомобиль получил закругленную форму капота, стильную решетку радиатора, а также привлекательный серебристый оттенок.

О модели Porsche 356B 1961 года выпуска известно, что под капотом установлен вместо оригинального 1,6-литрового мотора более производительный вариант. Спорткар приводится в движение благодаря 4-ступенчатой коробке передач и имеет задний привод.