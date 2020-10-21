 

Умер протоиерей Дмитрий Смирнов

21.10.2020, 8:23, Разное

В Синодальном отделе по церковной благотворительности Русской православной церкви (РПЦ) сообщили о смерти протоиерея Дмитрия Смирнова. Священнослужителю было 69 лет.

Точная причина смерти Смирнова не сообщается, но известно, что недавно он заразился коронавирусом COVID-19 и с трудом боролся с болезнью. В отделе умершему коллеге пожелали “царствия небесного” и сообщили, что в Южно-Сахалинске уже провели по нему панихиду, передает телеканал “Царьград”.

Дмитрий Смирнов получил широкую известность благодаря своей миссионерской деятельности и резким высказываниям о политике, многие из которых распространял через свой блог в интернете.



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