 

Ученые: дождь может двигать горы

21.10.2020, 8:14, Разное

Ученые разработали модель, которая позволяет высчитать скорость изменения горного ландшафта. С ее помощью удалось установить, что среднегодовое количество осадков влияет на эрозию пород и может деформировать горы.

Исследование провела группа ученых из университетов Аризоны, Луизианы и Бристоля в центральных и восточных Гималаях на территории Бутана и Непала (эту местность выбрали потому, что там удобно изучать скорость эрозии). Команда проанализировала песчинки, собранные в этом регионе, и по ним вычислила, как быстро реки размывают породу и какую роль в этом играют осадки. Результаты работы опубликованы в журнале Science Advances.

Доктор Байрон Адамс, ведущий автор исследования, объяснил, что дождевые капли, достигая Земли, ударяются о песчинки. В результате этого некоторые атомы внутри каждой из них образуют редкие элементы: посчитав их объем, ученые выяснили, как быстро разрушался ландшафт.

Полученные данные сравнили с изменениями крутизны рек и количества осадков и выяснили, что скорость эрозии прямо связана с дождем.



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