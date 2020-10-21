Актриса Любовь Толкалина утверждает, что видела призрака

21.10.2020, 8:12, Разное

Любовь Толкалина рассказала, что для нее Франция — это совершенно мистическая страна и рассказала о встрече с призраком.

– Франция — это место, где со мной происходят удивительные истории и случаются чудеса. Однажды в Нормандии мы проводили Рождество в замке 14 века (в гостях у художника Николая Двигубского), и я столкнулась лицом к лицу с привидением! Его звали Артур, как мне поведали позже. Он появился в дверном проеме, постоял немного и исчез…, — поделилась неожиданной историей актриса (орфография и пунктуация автора сохранены).

Толкалина рассказала, что в детстве хотела быть похожей на Миледи из романов Дюма. А когда повзрослела, выучила наизусть все цитаты Коко Шанель. Из живописцев артистка предпочитает картины Клода Моне и любит проводить время под музыку Шопена.

Участок возле своего дома в деревне Савватьма под Рязанью Толкалина обустраивала по образцу садов Версаля, используя специальный каталог. Также, рассуждая о более приземленных материях, артистка заметила, что из напитков для нее милей всего французский коньяк.