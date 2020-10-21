 

Профсоюзы оценили перспективы введения четырехдневной рабочей недели

21.10.2020, 8:08, Новости дня

Переход на четырехдневную рабочую неделю напрямую связан с экономической ситуацией в стране, обсуждение этого вопроса в настоящее время не ведется, сообщил секретарь Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Олег Соколов.

«Вот тогда, когда Медведев выступил с этой инициативой, был какой-то определенный толчок в обсуждении, определенный цикл обсуждений прошел в Минтруде, правда, еще при прежнем министре, и в РТК», – цитирует РИА «Новости» Соколова.

Он добавил, что в тот период была сформирована общая позиция по данному вопросу. Она заключалась в том, что необходимо двигаться к снижению продолжительности рабочей недели.

«Это была сформулированная позиция общая, причем с разной степенью к этому отнеслись. Профсоюзы и Минтруд посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении», – отметил он.

По его мнению, сейчас важным шагом стало бы сокращение 40-часовой рабочей недели. Он также добавил, что эта перспектива зависит от развития ситуации в экономике.

Накануне зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что необходимо продолжать обсуждать идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю, этот вопрос должен находиться на повестке в ходе развития трудового законодательства. 

Напомним, в октябре прошлого года замминистра экономического развития Петр Засельский сообщил, что инициативу перехода на четырехдневную рабочую неделю пока не поддержало ни одно предприятие страны.

В начале ноября 2019 года 40% россиян заявили о готовности работать интенсивнее ради перехода на четырехдневную трудовую неделю.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Бастрыкин поручил проверить отчуждение госакций БСК

29.06 / Меркель заявила о «беспрецедентных экономических вызовах» ЕС из-за пандемии

15.09 / Эсминец ВМС США «Рузвельт» направился в Черное море

15.10 / Украина объяснила отказ от закупок российской вакцины от COVID-19

11.09 / Для борьбы с парниковым эффектом необходим переход к растительной пище

26.06 / Политики и правозащитники: кризис из-за пандемии угрожает демократии

16.07 / Ереван показал видео удара Азербайджана по армянскому селу

08.08 / Демонстранты в Бейруте назвали свои требования

16.07 / Литва назвала срок отказа от электроэнергии из России

03.09 / Премьер Польши: С Россией диалог бесполезен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска