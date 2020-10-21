Нефть подешевела на данных о неожиданном росте запасов в США

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21.10.2020, 8:08, Новости дня

Стоимость нефти снижается на опасениях за спрос после данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.31 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,58% – до 42,91 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,48%, до 41,5 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Пессимизм на рынке вызван данными API. Институт в ночь на среду сообщил, что, по его оценке, запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 0,58 млн баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 1,9 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Аналитики ждут сокращения запасов на 1,02 млн баррелей.

«Увеличение запасов в США вместе с недавним всплеском случаев COVID-19 во всем мире побудили инвесторов скорректировать свои позиции», – сказал Reuters главный аналитик Sunward Trading Чиёки Чень.

Новая волна коронавируса в мире влечет за собой новые карантинные меры, которые оказывают существенное давление на нефтяной спрос. Во всем мире, по данным университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 40,4 млн случаев заражения COVID-19 и 1,1 млн летальных исходов.



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