Жителю Уфы диагностировали беременность
21.10.2020, 8:08, Новости дня
Жителю Уфы диагностировали беременность и направили на консультацию к гинекологу – ошибочную запись он обнаружил в истории болезни.
– Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность? – написал мужчина в соцсети «ВКонтакте».
Россиянин обнаружил ошибочную запись в своей истории болезни. Инцидент произошел в городской больнице №21. Он попросил региональный Минздрав обратить внимание на ситуацию.
Тем временем Минздрав Башкирии провел служебное расследование, а произошедший инцидент назвал технической ошибкой, которая произошла при оформлении документов пациента, сообщил «Башинформ».
В ведомстве также отметили, что пациент обнародовал в Интернете фото документа до проверки листа руководителем подразделения. Дело в том, что в материалах отсутствует подпись заведующего.
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