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21.10.2020, 8:08, Новости дня

Жителю Уфы диагностировали беременность и направили на консультацию к гинекологу – ошибочную запись он обнаружил в истории болезни.

– Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать, невнимательность, халатность? – написал мужчина в соцсети «ВКонтакте».

Россиянин обнаружил ошибочную запись в своей истории болезни. Инцидент произошел в городской больнице №21. Он попросил региональный Минздрав обратить внимание на ситуацию.

Тем временем Минздрав Башкирии провел служебное расследование, а произошедший инцидент назвал технической ошибкой, которая произошла при оформлении документов пациента, сообщил «Башинформ».

В ведомстве также отметили, что пациент обнародовал в Интернете фото документа до проверки листа руководителем подразделения. Дело в том, что в материалах отсутствует подпись заведующего.



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