Врачи предупредили о подрывающем защиту от коронавируса факторе

21.10.2020, 7:48, Новости дня

Защита организма от инфекций, в том числе от COVID-19, может временно понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Роспотребнадзор напоминает, что переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и к COVID-19», – приводит сообщение пресс-службы ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что поэтому сейчас важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

Согласно нормам в игровых младшей, средней и старшей группах дошкольных организаций температура должна быть 21-23С, в спальных детских садов – 19-20С, в классах школ – 18-24C, в палатах лечебно-профилактических учреждений – 20-26 С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – не ниже 20C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 20-22 С, уточнили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при несоблюдении гигиенических нормативов граждане могут направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам. Таким образом, специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием необходимых административных мер, если нарушения подтвердятся.

Ранее Далай-лама XIV увязал эпидемию COVID-19 с накопленной в прошлом кармой.