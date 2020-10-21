Умер протоиерей Димитрий Смирнов

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21.10.2020, 7:48, Новости дня

Почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов умер в возрасте 69 лет, сообщил пресс-секретарь Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Василий Рулинский.

«Сейчас стало известно о смерти отца Димитрия Смирнова. Царствие небесное дорогому батюшке. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному отцу Димитрию», – приводит слова Рулинского ТАСС.

Напомним, 8 мая глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов, который называл коронавирус «чрезвычайно полезным явлением» для души, попал в больницу с подозрением на COVID-19. После излечения от коронавируса Смирнова выписали из больницы. 29 сентября протоиерея вновь госпитализировали.



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