Совместный проект «самолёта будущего» скрывает зарождающееся соперничество между Германией и Францией

21.10.2020, 7:40, Новости дня

Франко-немецкая военная база и общий проект «самолёта будущего» являются лишь символическими — партнёрство между странами уступило место соперничеству, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, Берлин и Париж преследуют разные амбиции и не сходятся во взглядах на европейскую систему обороны.



Reuters

Военная база №105 в Эврё является уникальной: скоро там появится первый франко-немецкий эскадрон, рассказывает Le Figaro. В середине сентября министр обороны Франции Флоран Парли и её коллега из Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заложили первый камень в казарме, где будут жить немецкие солдаты. Ожидается, что на базе разместятся 130 военных и около 30 административных служащих.

Начальник базы полковник Дельпорт заранее радуется такому сотрудничеству двух стран, цель которого — «оптимизировать ресурсы» в сфере транспорта снабжения. Для этой беспрецедентной миссии будут задействованы 260 человек с французским начальником и его немецким заместителем. На базе развернут 10 военно-транспортных самолёта C130 J (4 французских и 6 немецких), произведённых американской компанией Lockheed Martin.

Проект совместной военной базы символизирует партнёрство в сфере обороны между Парижем и Берлином, однако за ним скрываются сложные отношения между странами, у которых разные и порой взаимоисключающие ограничения и амбиции. Так, бундесвер из-за политических рамок ограничится логистическими операциями. Для Эммануэля Макрона приоритетной является идея совместной обороны Европы, однако её, как выяснилось, трудно реализовать. Из-за политической неопределённости франко-немецкая программа SCAF по созданию «самолёта будущего» ещё не получила необходимые бюджетные средства. На данный момент Франция и Германия при участии Испании обсуждают архитектуру проекта: сам самолёт, датчики на борту, малозаметность — от этого будут зависеть его будущие миссии.

Министр обороны Франции объяснила специальной комиссии в Национальном собрании, что многое уже было сделано: в начале 2019 года €65 миллионов пошли на разработку архитектуры проекта, а в 2020 году ведомство разблокировало €150 миллионов на научные исследования и технические разработки. Предполагается, что прототип самолёта сможет подняться в воздух в 2026 году. При этом Германия не желает разблокировать сразу весь бюджет и предпочитает продвигаться шаг за шагом.

В космической отрасли, отмечает издание, франко-немецкое сотрудничество уступило место соперничеству, которое беспокоит французских властей. В своём докладе парламентская комиссия по разведке ратует за «восстановление доверительной атмосферы» с Берлином. Если раньше страны дополняли друг друга в различных областях, то теперь Берлин решил всё делать единолично. В докладе подчёркивается, что Германия хочет догнать и даже перегнать Францию в технической области. «Нынешняя взаимная зависимость, которая является стабилизирующим фактором, теперь может перейти в одностороннюю зависимость Франции от Германии в области радиолокационных изображений, — считают эксперты. — Такое изменение стратегии подтверждает стратегическое, технологическое и промышленное соперничество, которое становится всё более ощутимым в двусторонних франко-немецких отношениях».

Германия видит в совместном проекте оборонную промышленность и не всегда разделяет политические амбиции французов. «Необходимо, чтобы помимо промышленных проектов и потенциала мы видели (в проекте. — ИноТВ) функциональную и стратегическую сторону, — заявил в июле начальник Главного штаба Вооружённых сил Франции Франсуа Лёкуантр на заседании Национального собрания. — Мы не согласны с точкой зрения немцев на развитие генерального штаба ЕС, который является одним из главных оборонных ведомств Европы». Берлин хочет объединить группу планирования военных и гражданских операций, однако в Париже опасаются ослабления целей и средств, пишет Le Figaro.