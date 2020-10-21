 

Мнение: О пройденной Россией точке невозврата

21.10.2020, 7:20, Разное

Ещё одна тревожная развилка позади. Ещё одна важная точка пройдена – и, по видимому, пройдена безвозвратно. Что не сулит ни большинству россиян, ни типичному среднему русскому Ване буквально ничего хорошего.

Вот один небольшой статистический факт чисто для сравнения.

В 2020 году 146 млн россиян живут в среднем на 15 долларов – в день. С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Калифорнии, штате #США, который сравним с Россией по объёму ВВП, составляет…

13 долларов в час для всех компаний, кроме малого бизнеса.

Но нищета, конечно же в Америке, да…

Намедни Росстат сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в III квартале 2020 года упали на 4,8% в годовом выражении. За январь-сентябрь снижение составило 4,3% к аналогичному периоду прошлого года. По году можно ожидать падения на 4-5%, если не будет локдаунов.

Что это значит?

Если оглянуться немного назад, нельзя не заметить очевидного. Реальные располагаемые доходы населения России устойчиво снижаются, начиная с 2014 года (символический подъём на 0,1% в 2018 г. и на 0,8% в 2019-м был больше результатом статистических манипуляций, чем следствием экономического роста). Нынешнее их падение означает, во-первых, что сейчас россияне в среднем на 12% беднее, чем были в 2013 году, ещё до #Крым­а. То есть, каждого восьмого рубля недостаёт в кошельках, чтобы жить хотя бы как тогда.

А во-вторых, вся эта невесёлая #статистика вполне честно отвечает на простой вопрос: когда же жизнь вернётся хотя бы на уровень 2013 года. При всех ухищрениях Росстата, реальные располагаемые доходы не смогут расти быстрее, чем на 0,5% в год. И то, если не подвернётся какой-нибудь новый #кризис. Соответственно, ещё 23 года потребуется, чтобы восстановиться до уровня жизни 7-летней давности хотя бы. Которую тогда многие поругивали, кстати…

Через 23 года – это в действительности значит для большинства простое никогда. Не в этой жизни. Пройдена ещё одна точка невозврата

И вот, казалось бы, причём тут #Крымнаш, Сирия, Скрипали, #Навальный?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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