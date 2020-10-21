Гривна подорожала по отношению к доллару и подешевела к евро

21.10.2020, 7:15, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 октября.

По отношению к доллару курс гривны повысился на одну копейку – с 28,38 грн/$ до 28,37 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на семь копеек: с 33,43 грн/€ до 33,50 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,65 грн за 10 руб. на 3,64 грн за 10 руб.