 

Гривна подорожала по отношению к доллару и подешевела к евро

21.10.2020, 7:15, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 октября.

По отношению к доллару курс гривны повысился на одну копейку – с 28,38 грн/$ до 28,37 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на семь копеек: с 33,43 грн/€ до 33,50 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю изменился с 3,65 грн за 10 руб. на 3,64 грн за 10 руб.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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