Под угрозой оказалась гарантия независимости прокуроров

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21.10.2020, 7:15, Новости дня

Независимость украинских прокуроров оказалась под угрозой. Об этом генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила 20 октября представителям Совета Европы, проинформировал Офис генерального прокурора (ОГП).

С Венедиктовой встречались директор программ генерального директората программ Совета Европы Верена Тейлор, и.о. председателя Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко и менеджер проекта Соблюдения прав человека в системе уголовной юстиции в Украине Натиа Джапаридзе.

“Венедиктова обсудила с представителями Совета Европы ряд проблемных вопросов. По ее словам, гарантия независимости прокуроров оказалась под угрозой в связи с дискриминационными положениями по оплате труда прокуроров, указанными в проекте закона Украины “О государственном бюджете Украины на 2021 год”, – говорится в сообщении ОГП.

В ведомстве отметили, что “представители Офиса Совета Европы в Украине выразили свою обеспокоенность по этому поводу”.

Проект госбюджета на 2021 год был опубликован 14 сентября. Его доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого Министерство финансов высчитывало основные показатели на следующий год, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Законопроект о государственном бюджете Украины рассматривается депутатами по процедуре трех чтений. Крайний срок утверждения документа – 1 декабря. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков говорил 19 октября, что рассмотрение проекта госбюджета начнется не ранее 3 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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