Мнение: Про конфискацию 32,5 миллиарда рублей…

21.10.2020, 7:10, Разное

Гагаринский суд Москвы обнулил бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, взыскав с него в доход государства 32,5 миллиарда рублей.

Генпрокуратура посчитала, с 2012 года Абызов скрывал владение пятью кипрскими офшорами, через которые он, якобы, будучи министром, продолжал управлять Сибирской энергетической компанией, которую в 2017 году продал своему давнему знакомому Андрею Мельниченко.

По версии Генпрокуратуры 32,5 миллиарда рублей Абызов получил в качестве дохода в нарушение антикоррупционного законодательства.

Во время судебного процесса по конфискации абызовских миллиардов Абызов настаивал на том, что его причастность к коррупции не подтверждена судебным приговром.

Адвокат Абызова напомнил, что в 2015 году Генпрокуратура проводила проверку в отношении Абызова и не выявила нарушений с его стороны.

Напомню, Абызова задержали в марте 2019 года. Он обвиняется в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК).

Мне вот интересно, почему Абызов заинтересовал силовиков лишь в 2019 году? Неужели раньше не знали, что он, будучи министром, продолжает управлять Сибирской энергетической компанией?

Но куда больше мне интересно, а много ли в стране таких чиновников, как Абызов? Министров, губернаторов, мэров? Про дела и делишки которых в ФСБ или в МВД уже и сейчас знают, но арестовывать и конфисковывать активы не спешат? Может,опасаются, что некому будет управлять регионами и городами, потому что в тюрьмах и колониях окажутся сотни губернаторов и мэров городов?

Фотография улыбающегося экс-министра Михаила Абызова отсюда