Еще одна страна открыла границу для туристов

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21.10.2020, 7:08, Новости дня

Непальские власти разрешили туристам с отрицательным тестом на коронавирус посещать страну без семидневного карантина, информирует издание Himalayan Times со ссылкой на собственные источники.

Соответствующее предложение одобрили на заседании совета министров, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

Согласно сообщению, иностранцам нужно будет иметь не только отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до вылета, но и пройти повторное тестирование по прибытию в аэропорт Катманду.

Также правительство Непала рассматривает возможность отказаться от страхования в 5 тыс. долларов для иностранцев на случай заражения коронавирусом Но при этом туристы должны быть уверены, что медицинские расходы на лечение от коронавируса в Непале покроют они сами, или турагентства.

Минтуризма страны отметило, что готовятся протоколы для иностранных туристов, включающих вышеупомянутые положения, эти меры принимаются для стимуляции туристической деятельности в стране.



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