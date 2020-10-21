Раскрыто влияние алкоголя на выработку антител к COVID-19

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21.10.2020, 7:08, Новости дня

Директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал отказаться от алкоголя в период вакцинации от COVID-19, поскольку спирт негативно сказывается на выработке организмом антител к вирусу.

«Разумно можно, но кто в день выпивает по полстакана или стакан виски, у тех очень трудно индуцировать нормально протективный иммунный ответ. Для тех, кто хочет провакцинироваться, нужна антиалкогольная кампания», – приводит РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Он добавил, что отрицательно на выработку антител влияет любые спиртные напитки, включая вино и пиво.

Кроме того, он рассказал, что у пожилых людей антитела к коронавирусу после вакцинации вырабатываются хуже, чем у молодых. Это обусловлено менее активной реакцией иммунной системы. При этом Гинцбург подчеркнул, что побочные эффекты никак не зависят от возраста пациентов.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



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