Вирусолог спрогнозировал выход на плато по COVID-19

21.10.2020, 7:03, Новости дня

Если россияне будут хорошо соблюдать противоэпидемические меры, то, возможно, заболеваемость по коронавирусу действительно пойдет на спад, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя соответствующие выводы российских ученых.

В научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова проанализировали случаи COVID-19 в России, суточный прирост числа тестов, рассчитали индекс интенсивности инфицирования и определили соотношение заболевших за месяц по отношению к предыдущему и пришли к выводу, что в начале ноября можно ждать снижение количества заболевших коронавирусом.

«По-видимому, в ноябре мы действительно справимся с приростом. Но дело-то не в приросте, а в том, что он дойдет до какого-то определенного уровня и, скорее всего, дальше будет держаться. А если и начнет падать, то незначительно. В результате заболеваемость будет идти в довольно высоком темпе, но прироста, действительно, может уже и не быть», – говорит Альштейн.

Он полагает, что за такой короткий период заболеваемость может выйти только на плато, но о спаде говорить еще рано, поскольку пока непонятно, сколько продержится достаточно высокая заболеваемость.

«Нет больших оснований, чтобы заболеваемость пошла на спад. Ситуация будет переломлена и мы добьемся некоторого спада только, если люди будут хорошо соблюдать противоэпидемические меры», – считает вирусолог.

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, россиянам не стоит ждать массовой вакцинации от коронавируса до лета следующего года. Он также подчеркнул, что «осень и зима – это времена года, максимально предрасполагающие к увеличению количества респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной, ввиду того, что иммунитет к ней у населения Земли отсутствует».

По данным на 20 октября в РФ выявлено более 1,4 млн заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки зарегистрировали 16 319 новых пациентов, из них в Москве – 4999 человек.