 

Вирусолог спрогнозировал выход на плато по COVID-19

21.10.2020, 7:03, Новости дня

Если россияне будут хорошо соблюдать противоэпидемические меры, то, возможно, заболеваемость по коронавирусу действительно пойдет на спад, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя соответствующие выводы российских ученых.

В научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова проанализировали случаи COVID-19 в России, суточный прирост числа тестов, рассчитали индекс интенсивности инфицирования и определили соотношение заболевших за месяц по отношению к предыдущему и пришли к выводу, что в начале ноября можно ждать снижение количества заболевших коронавирусом.

«По-видимому, в ноябре мы действительно справимся с приростом. Но дело-то не в приросте, а в том, что он дойдет до какого-то определенного уровня и, скорее всего, дальше будет держаться. А если и начнет падать, то незначительно. В результате заболеваемость будет идти в довольно высоком темпе, но прироста, действительно, может уже и не быть», – говорит Альштейн.

Он полагает, что за такой короткий период заболеваемость может выйти только на плато, но о спаде говорить еще рано, поскольку пока непонятно, сколько продержится достаточно высокая заболеваемость.

«Нет больших оснований, чтобы заболеваемость пошла на спад. Ситуация будет переломлена и мы добьемся некоторого спада только, если люди будут хорошо соблюдать противоэпидемические меры», – считает вирусолог.

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, россиянам не стоит ждать массовой вакцинации от коронавируса до лета следующего года. Он также подчеркнул, что «осень и зима – это времена года, максимально предрасполагающие к увеличению количества респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной, ввиду того, что иммунитет к ней у населения Земли отсутствует».

По данным на 20 октября в РФ выявлено более 1,4 млн заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки зарегистрировали 16 319 новых пациентов, из них в Москве – 4999 человек.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / В США при стрельбе в магазине один погиб человек, есть раненые

17.08 / Глава МВД Великобритании заявила, что мигранты считают Францию расистской страной

27.08 / Злоумышленников, обстрелявших автобус с соратниками Кивы, задержали – Геращенко

11.10 / “Сережа, сколько это будет продолжаться? Николаевич злится”. В суде по делу Гандзюк свидетель цитировал разговор Торбина с Левиным

03.08 / Захватчик банка в Киеве объявил себя «святым духом»

13.08 / Уволившегося после протестов в Белоруссии капитана милиции задержали

29.06 / Большинство жителей Токио выступили против проведения Олимпиады в 2021 году

03.08 / В РФ начали готовить космонавтов для рекордно быстрого полета к МКС

25.09 / Миграционную службу Украины закрыли на карантин из-за COVID-19

02.07 / В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска