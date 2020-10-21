Врач назвала «самые нужные» во время пандемии лекарства

21.10.2020, 7:03, Новости дня

Терапевт Людмила Лапа назвала типы лекарств, которые необходимо всегда иметь в домашней аптечке во время пандемии.

– В период опасности заражения любым вирусом в доме надо держать маленькую аптечку, чтобы помочь человеку до прихода врача. Вызвать врача – это обязательно. Но самое главное, чтобы было чем помочь, – сообщила Лапа в комментарии телеканалу «Звезда».

Так, при температуре врач посоветовала принимать жаропонижающие лекарства. Помимо этого, терапевт посоветовала хранить в аптечке антибиоитики, в частности – макролиды, поскольку они более безопасны. Она напомнила, что принимать их необходимо только после консультации с врачом. Также врач посоветовала запастить противовирусными средствами, укрепляющими иммунитет препаратами и лекарствами на основе лактобактерий и бифидобактерий. В то же время она предостерегла россиян от самолечения.

Напомним, в понедельник врач общей практики Лариса Алексеева предупредила, что появившаяся во время пандемии привычка людей пить жаропонижающие препараты «просто так», например, чтобы подстраховаться перед измерением температуры на работе или в аэропорту, может обернуться серьезными проблемами для здоровья.