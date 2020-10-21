 

Не пригодились: в США отправили на свалку 45 российских аппаратов ИВЛ

21.10.2020, 6:20, Разное


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Россия поставила аппараты ИВЛ «Авента-М» и другие медицинские принадлежности в Америку в конце марта в ходе гуманитарного обмена. Главы государств Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о том, что РФ поставит США медицинские товары на сумму более 1 миллиона долларов, после чего США направит около 5,6 миллионов долларов РФ для борьбы с пандемией.

Как сообщает агентство BuzzFeed News, 45 аппаратов ИВЛ, поступивших в Америку в ящиках с грифом «Из РФ с любовью», были распределены между больницами в Нью-Джерси. Однако ими так и не воспользовались. Оказалось, что для работы аппаратов необходимы специальные адаптеры для обеспечения электрического напряжения, таковых в американских больницах не было. Масло в огонь подлили новости о серии пожаров в отделениях интенсивной терапии в России, когда загорелись аппараты ИВЛ, причем именно тех, которые поставили в США – «Авента-М». Пожары унесли гибель шести пациентов, после чего Уральский приборостроительный завод приостановил производство по распоряжению Росздравнадзора. Отметим, что позже производство было возобновлено, поскольку ведомство не обнаружило связи между возгораниями и техническими характеристиками аппаратов.

В итоге FEMA приняло решение избавиться от российских аппаратов ИВЛ, фактически отправив их на свалку.

«Переданные в дар аппараты ИВЛ были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов, установленными Управлением общих служб США (GSA) и Агентством по охране окружающей среды (EPA)», – цитирует BuzzFeed News представителя FEMA.

 



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