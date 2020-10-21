В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом

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21.10.2020, 5:59, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 63 пациента с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом. Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 6121 человека, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник премьер-министр Михаил Мишустин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал о борьбе с коронавирусом в России.

Днем ранее в Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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