США потребовали от всех союзников увеличить военные расходы до 2% ВВП

21.10.2020, 5:59, Новости дня

Все союзники США, в том числе не входящие в НАТО страны, должны увеличить расходы на оборону хотя бы до 2% ВВП для противостояния современным угрозам, в том числе исходящим от РФ и Китая, сообщил американский министр обороны Марк Эспер.

По словам главы Пентагона, благодаря усилиям США страны Североатлантического альянса значительно увеличили траты на оборонные нужды. «Хотя мы осознаем проблемы и издержки, к которым приводит пандемия, стоящие перед нами угрозы не уменьшились», – сказал Эспер, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом. По мнению министра, на фоне того, что многие страны сосредоточились на внутренних проблемах, связанных с пандемией, противники США стремятся «воспользоваться мировым кризисом», передает ТАСС.

«Именно поэтому мы призываем все страны-члены [НАТО] придерживаться своих обязательств и больше вкладывать в нашу коллективную безопасность. Это также выходит и за пределы НАТО. Мы ожидаем от всех наших союзников, что они будут больше инвестировать в оборону – по меньшей мере 2% [от их] ВВП. <…> Мы также ожидаем, что они будут готовы <…> развернуть [силы], когда возникают проблемы. Мы ожидаем, что они будут стоять плечом к плечу с США в противодействии ненадлежащему поведению Китая и российской агрессии», – продолжил Эспер, не уточнив, о какой «агрессии» идет речь.

«Для преодоления все более комплексных угроз в XXI веке и защиты наших общих ценностей, не может быть «зайцев» на пути к нашей общей безопасности», – подытожил шеф Пентагона.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме заявил о «недостаточности» военных расходов стран НАТО на уровне 2% от ВВП.

В июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе Трамп похвастался ростом расходов НАТО на «небывалую высоту», при этом потребовал от членов альянса увеличить военные расходы до 4% от ВВП. Это вдвое больше прежних его требований.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме Трампа странам НАТО и новой модели отношений США с «союзниками».