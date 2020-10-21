На выборах в США досрочно проголосовали более 35 млн человек

21.10.2020, 5:59, Новости дня

На предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США ко вторнику досрочно проголосовали свыше 35 млн американцев, свидетельствуют данные, опубликованные на портале United States Elections Project.

По данным профессора Университета штата Флорида Майкла Макдональда, в общей сложности ко вторнику в США досрочно проголосовали 35 млн 540 тыс. 36 человек. Лидирующим штатом по числу досрочно проголосовавших избирателей стал Техас (4 млн 708 тыс. 734 американца). Следом идут штаты Калифорния (3 млн 989 тыс. 304 избирателя), Флорида (3 млн 33 тыс. 702 американцев) и Северная Каролина (1 млн 853 тыс. 540 голосов). Кроме того, в штатах Джорджия, Мичиган, Вирджиния, Иллинойс, Огайо, Пенсильвания и Нью-Джерси проголосовали более 1 млн американцев, передает ТАСС.

Напомним, 10 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что 50 тыс. американцев получили ошибочные бюллетени для заочного голосования на президентских выборах в США.

В конце сентября Трамп пригрозил не признавать итоги выборов в США. Глава Белого дома считает, что Демократическая партия предлагает голосовать по почте, чтобы «украсть выборы» и «лишить американский народ справедливых и свободных выборов».

Ранее американские спецслужбы предупредили о сложностях подведения итогов выборов президента США.