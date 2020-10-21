Личное: “Даже слишком хорошо”

21.10.2020, 5:45, Разное

Письмо про выдуманное продолжение реальной истории.

Пишите, где вранье и почему.

И народ пишущий, меня не evo-lutio зовут, а Эволюция, не тупите.

agentsmoki

Здравствуйте уважаемая evo-lutio

Спасибо за ваш предыдущий разбор:

https://evo-lutio.livejournal.com/1248816.html

После её отъезда в Москву, я встретился с биологическим отцом и рассказал о желании жениться и переехать в Москву. Он высказал свою точку зрения о нашем будущем. Я сильно задумался.

На базе моей задумчивости С устроила взбучку, я психанул и заблокировал её. Она пыталась меня напугать воображаемой беременность и фейковым тестом с двумя полосками. И если раньше возможный факт беременности меня радовал, то теперь это вызвало во мне страх и отвращение к ней. По итогу она хотела приехать ко мне в Волгоград, но уже без каких-либо обещаний о светлом будущем с моей стороны.

У меня сложилась непростая ситуация в семье. Из-за того что я забил на свои обязанности и обнаглел — меня выгнали из квартиры и ограничили ресурсы.

Плюс бизнес начал проседать, у меня хватило денег только на билет в один конец. Я попросил разрешение переехать к ней в Москву, пожить вместе в комнате (которую она снимала). Она разрешила.

Мы прожили неделю в месте. Я платил за еду и развлечения, а потом она начала устраивать истерики на ровном месте. Последней каплей стала такая сцена:

Она собиралась к косметологу, накрасилась и одела красивую одежду, на мой вопрос: почему она так красиво оделась и накрасилась?

Ответила что-то вроде:

Чтобы хоть кто-нибудь мне комплимент сделал, ты ведь не делаешь.

В этот вечер я собрал вещи и съехал к другу, она писала искренне и просила извинение за такое поведение. А когда пришла в пустую комнату – умоляла вернуться и дать шанс отношениям.

В итоге через 3 дня обоюдного молчания — позвонила её мама с просьбой перезвонить С.

На тот момент я уже назначил свидание с другой девушкой в Тиндере, но там ничего не срослось. Я встретился с С., мне было с ней тепло и уютно, но чувств никаких не было.

Я узнал что она бросила курить. На следующий день договорились встретиться в обед после моей встречи с друзьями, но я сильно задержался. Хотел успеть и там и там. По итогу получилось так, что она меня ждала (был уже месяц как мы встречаемся), а я променял её на друзей..

Вообщем еще и козлом оказался, хотя я был не против сближаться постепенно..

Дальше мы провели ночь вместе, на утро я собрался позавтракать с друзьями и она начала меня обвинять в том, что я её просто использую для секса. Чувств у меня к ней не было, так что думаю она была права.

Когда мы встретились на след.день вечером. Она спрашивала люблю ли я её, не хотел врать в лицо, но и отпускать её не хотел. Было уютно и комфортно

И потом она вроде как согласилась и приняла, что чувств нету. И остыла. Сказала что готова меня отпустить и ничего требовать не в праве, выбор за мной. Через день я купил ей цветы, небольшой подарок и предложил пожить неделю вместе, не рубить с плеча — она согласилась. Мы второй день живем вместе и вроде все хорошо, даже слишком хорошо. Если раньше она требовала постоянно от меня внимание и поддержки, то теперь все стало нормально. Она не требует, готовит вкусную еду и позитивно отвечает на мою инициативу. Но сегодня я пришел домой и увидел цветы, которые я не дарил…

Уважаемая evo_lutio, спасибо за возможность увидеть объективную картину отношений.

Возможно ли восстановить мои чувства по отношению к ней?

Гармония в отношениях сейчас, это означает что моя значимость достаточно выросла или затишье перед бурей?

Какой ход сейчас способен поднять мою значимость?