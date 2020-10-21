 

Эксперт: За ультиматумом Тихановской стоят влиятельные силы

21.10.2020, 5:43, Разное

По его мнению, ультиматум Тихановской привязан к конкретному событию. 25 октября заканчиваются срок подачи предложений по изменению белорусской Конституции. Оппозиция не приемлет анонсированную Лукашенко реформу, поскольку понимает, что это снизит накал протестов, отметил Лущ.

Несмотря на ироничные комментарии многих экспертов, представитель “Союза” призвал серьезно отнестись к ультиматуму Тихановской. По его мнению, такие громкие требования не выдвигаются просту так.

Лущ призвал помнить, что бывший кандидат в президенты Белоруссии встречалась с многими влиятельными политиками Евросоюза. “За ней стоят достаточно влиятельные силы, и после личной встречи Тихановской с Макроном и Меркель все ее заявления и поступки тщательно шлифуются”, – сказал эксперт в комментарии порталу “Украина.ру”.

Светлана Тихановская выдвинула ультиматум властям Белоруссии 13 сентября. Она потребовала от Александра Лукашенко объявить об отставке, освободить политических заключенных и прекратить насилие над протестующими.

На выполнение требований политик дала властям 13 дней. Если Лукашенко проигнорирует ультиматум Тихановской, оппозиция угрожает начать общенациональную забастовку и перекрыть дороги.

Во вторник, 20 октября, Тихановская обратилась к силовикам. Она призвала их переходить на сторону протестующих. Политик пригрозила правоохранителям репрессиями со стороны “новой, демократической власти”.

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Оппозиция устраивает масштабные акции протеста. В минувшее воскресенье в Минске задержали 49 демонстрантов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Мнение: Сказка про белого бычка

26.09 / Давид Манукян устроил для Ольги Бузовой романтический сюрприз

05.10 / Нобелевскую премию по медицине 2020 получили открыватели вируса гепатита C

26.07 / Герой России Всеволод Хмыров объяснил, почему российским морякам не страшен Бермудский треугольник

29.06 / Мнение: Экспроприация или “А нас за що?” Часть 2

24.07 / Мнение: Тривиальный феномен

23.07 / Пушков отправил “на помойку” доклад о вмешательстве России в политику Великобритании

11.09 / Цифровая маркировка пива пополнит бюджет и сохранит здоровье россиян

15.07 / Латышские СМИ: в ближайшие годы Россия продолжит терять интерес к Латвии

10.10 / 27 лет назад Борис Ельцин ответил на вопросы «Новой»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска