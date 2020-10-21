 

“Уходите лучше сами”: Лукашенко пригрозил разобраться с протестующими в воскресенье

21.10.2020, 5:43, Разное

Александр Лукашенко испробовал множество способов подавить протестные настроения в Белоруссии. Батька давал силовикам полный карт-бланш на насилие, пытался брать народ измором и даже кидал подачки в виде освобождения отдельных оппозиционеров из СИЗО.

Судя по всему, у политика кончается терпение. Лукашенко объявил, что в грядущее воскресенье в белорусской столице будет наведен порядок.

Батька обратился к ректорам вузов с предупреждением о том, что волеизъявление студентов может выйти им боком. Президент сообщил, что молодежь уже показала свое отношение к власти, и теперь учащиеся знают, чем для них могут закончиться прогулки по городским улицам.

По словам последнего диктатора Европы, если студенты выходят протестовать, это значит, что они не желают учиться. В таком случае кто-то из них пойдет в армию или работать, подчеркнул Батька.

Лукашенко добавил, что белорусская власть не пытается бороться с инакомыслием. Люди так или иначе будут выражать свою позицию – либо на кухне, либо открыто.

При этом политик считает, что до недовольных необходимо донести информацию, что они сами делают выбор касательно своей деятельности в стране. “Хотите учиться – учитесь. Не хотите, ребята, – уходите лучше сами”, – резюмировал Лукашенко.



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