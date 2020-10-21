Напряжённость между Китаем и США ведёт к расколу интернета

21.10.2020, 5:40, Новости дня

Определённое разделение интернета мы наблюдаем уже сегодня: у американцев свои популярные приложения, у китайцев — свои, пишет CNBC. Однако, как полагают эксперты, если Вашингтон и Пекин и дальше продолжат выяснять отношения в IT-сфере, мир неизбежно придёт к более глубоким уровням раскола в сети, который в первую очередь будет происходить вокруг вопроса управления данными и их локализации.



Reuters

За последние годы, по мере того как растёт напряжённость в отношениях между США и Китаем, всё чаще стали слышны опасения относительно потенциального раскола интернета на два лагеря, одним из которых будет руководить Вашингтон, а другим — Пекин, пишет CNBC.

В ходе обсуждения перспективы разделённого интернета глава геотехнологического отдела консалтинговой компании Eurasia Group Пол Триоло, один из гостей подкаста CNBC под названием Beyond the Valley, отметил, что большую роль в том, насколько глубокий может произойти раскол, сыграет вопрос управления данными.

В какой-то степени разделение интернета можно наблюдать уже сегодня. К примеру, Китай на протяжении достаточно длительного времени вполне успешно блокирует деятельность таких платформ, как Google и Facebook, на своей территории. Жители КНР используют совершенно другие приложения: вместо популярного в США Amazon — торговая площадка Taobao, также у китайцев есть собственный мессенджер WeChat. Пекину удаётся заставлять IT-компании подвергать цензуре их контент, если он неугоден местному правительству по политическим причинам.

Однако это лишь поверхностный уровень раскола, подчёркивает CNBC. Пользоваться разными приложениями — вполне реально. Раздел интернета, между тем, может произойти на более глубоких слоях и затронуть вопросы стандартов разных стран, позволяющих IT-компаниям работать в любых уголках мира, а также передачи данных. Последний пункт уже неоднократно становился предметом споров между разными государствами.

Например, американская «кампания против китайских IT-предприятий» строится на обвинениях в том, что компании из КНР представляют угрозу национальной безопасности США, поскольку могут как-нибудь неправомерно использовать данные американских пользователей. В своём указе от 6 августа, угрожая запретить китайское приложение TikTok на территории Соединённых Штатов, президент Дональд Трамп заявил, что сервис собирает «кучу информации» на американцев, которая потом может попасть в руки Коммунистической партии КНР.

Как напоминает канал, китайская компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, неоднократно отрицала обвинения американских властей. И тем не менее администрация Трампа вынудила платформу пойти на сделку с американской компанией Oracle, которая сама должна будет заняться данными пользователей из США. Впрочем, соглашение пока не готово и его детали неизвестны.

Но это — яркий пример локализации персональных данных, практики, которой занимается и сам Китай в том числе.

Как обращает внимание CNBC, разногласия по поводу управления данными, как ни странно, возникают не только между странами-соперницами, но и между давними союзниками. У ЕС к США есть свои претензии. Дело в том, что до недавних пор между Евросоюзом и Америкой действовало соглашение Privacy Shield («Щит конфиденциальности»), которое регулировало трансатлантический обмен персональными данными в коммерческих целях. Однако в июле 2020 года Европейский суд аннулировал договор, постановив, что он не защищает конфиденциальность граждан ЕС. Из-за несоответствия европейских и американских законов суд посчитал, что данные европейцев могут быть уязвимы для слежки американских властей.

Пол Триоло полагает, что разногласия в сфере управления данными действительно могут привести к созданию определённых лагерей в интернет-пространстве. По мнению эксперта, Европа и США, скорее всего, смогут прийти к общему знаменателю и вывести новые стандарты обработки данных. «Но любые попытки так сделать будут восприняты Китаем, а также другими странами, вроде России, как попытка исключить определённые государства из эдакого клуба демократий, которые стремятся установить новый свод правил вокруг работы с данными», — комментирует Триоло.

Новые стандарты, по словам аналитика, будут высокими, и тем же Китаю и РФ будет непросто им соответствовать. Компаниям будет непросто одновременно работать и в США с Европой с их строгими требованиями, и в, скажем, Китае, поэтому в конечном счёте они, скорее всего, станут понемногу уходить из Поднебесной. Триоло утверждает, что это неизбежный процесс, но происходить раскол будет не сразу, а постепенно.

Как отмечает эксперт по геополитике консалтинговой компании Center for Innovating the Future Абишур Пракаш, в условиях разделённого интернета могут появиться так называемые нейтральные центры, которые смогут играть роль посредников между двумя лагерями и в которых могут храниться данные. Такими центрами, как считает эксперт, могут стать Сингапур и ОАЭ.