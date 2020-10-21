США решили измерить эффективность военного сотрудничества с союзниками

21.10.2020, 5:35, Новости дня

Отдел политики Пентагона разработал всеобъемлющий стратегический подход к укреплению альянсов и строительству партнерств США с другими странами для более точного измерения эффективности американского военного сотрудничества с союзниками за рубежом, сообщил министр обороны США Марк Эспер.

«<…> Дабы ответить на требования конкуренции великих держав XXI века, я распорядился, чтобы отдел политики Пентагона разработал первый в своем роде всеобъемлющий стратегический подход к укреплению альянсов и строительству партнерств», – приводит ТАСС заявление Эспера на интернет-семинаре в вашингтонском Атлантическом совете.

По словам шефа Пентагона, в октябре он подписал концепцию, которая будет влиять на то, как США взаимодействуют в военной сфере с союзниками и партнерами во всех регионах.

«В прошлом наше международное взаимодействие направлялось нашими региональными приоритетами и интересами. Однако теперь мы находимся на этапе конкуренции великих держав, которая является глобальной по природе. Эта реальность требует общего набора приоритетов аппарата министра обороны, Комитета начальников штабов [Вооруженных сил США] <…> и боевых командований, направляющих наше взаимодействие с иностранными коллегами и повышающих нашу эффективность», – сказал шеф Пентагона.

Он выразил уверенность в том, что новая концепция позволит в том числе более точно измерять эффективность американского военного сотрудничества с союзниками и партнерами за рубежом, быстрее корректировать его в случае необходимости. Эти и иные схожие усилия дадут США возможность в предстоящие годы придерживаться «скоординированного <…> подхода» к тому, как Вашингтон «вкладывает средства, расширяет и оценивает <…> оборонное сотрудничество во всем мире», убежден Эспер.

Ранее американский министр обороны Марк Эспер потребовал от всех союзников США, в том числе не входящих в НАТО стран, увеличить военные расходы хотя бы до 2% ВВП для противостояния современным угрозам, в том числе якобы исходящим от РФ и Китая.

Напомним, в июле 2018 года на саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп похвастался ростом расходов НАТО на «небывалую высоту», при этом потребовал от членов альянса увеличить военные расходы до 4% от ВВП, что вдвое больше прежних требований.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме Трампа странам НАТО и новой модели отношений США с «союзниками».