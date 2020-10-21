Министр юстиции Венгрии заразилась коронавирусом

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21.10.2020, 5:35, Новости дня

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила о получении положительного результата теста на коронавирус.

«Мой сегодняшний тест на коронавирус показал положительный результат. У меня легкие респираторные симптомы», – приводит слова министра юстиции Венгрии ТАСС. Варга также отметила, что не будет посещать заседания правительства и начнет работать из дома.

В минувшую субботу пресс-служба президента Южной Осетии сообщила о выявлении у Анатолия Бибилова коронавируса. Днем ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин покинула проходящий в Брюсселе саммит ЕС из-за возможного заражения коронавирусом.



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