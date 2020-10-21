Президент Казахстана назначил дату выборов в нижнюю палату парламента

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21.10.2020, 5:35, Новости дня

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату проведения выборов в Мажилис (нижнюю палату) парламента республики.

«Сегодня мною подписан указ о назначении выборов депутатов Мажилиса парламента. Постановлением Центральной избирательной комиссии назначены выборы депутатов маслихатов (местных представительных органов) всех уровней. Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года. У всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры», – приводит текст обращения Токаева ТАСС.

По словам президента, ЦИК и Генеральная прокуратура будут постоянно следить за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов. «До начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны», – напомнил Токаев.

Он также подчеркнул, что предстоящие выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам. Как считает глава государства, пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии и активизирует деятельность политических партий.

Очередные выборы депутатов Мажилиса назначаются президентом не менее чем за пять месяцев и проводятся не позднее чем за два месяца до окончания полномочий парламентариев. Полномочия депутатов VI созыва действуют до 24 марта 2021 года.

Предыдущие, внеочередные выборы в Мажилис состоялись в марте 2016 года. Победу на них с результатом 82,2% голосов одержала правящая партия «Нур Отан» («Свет Отечества»), которая заняла 84 из 107 кресел в нижней палате. В Мажилис также прошли Коммунистическая народная партия Казахстана и партия «Ак жол» («Светлый путь»), получившие по семь мест.

Напомним, 16 октября министры обороны РФ и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев подписали обновленный договор о военном сотрудничестве.



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