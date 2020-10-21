Мнение: Новости дня-20 октября. Страх локдауна, судьба малого бизнеса и массовая стерилизация

21.10.2020, 5:25, Разное

Продолжаем наши ежедневные обзоры. Сокращаемся – уже всего 26 минут! Темы:

сначала – новости ковида, кто в России противостоит новому карантину, очередные неприятности у “Северного потока” и почему нам не стоит об этом переживать, США против ЕС, Россия в роли “холопа”, у которого трещит чуб в чужой драке… а также загадки современного маркетинга, проявившегося в сегодняшнем заявлении “Самсунга” с угрозами в адрес несчастных,по глупости купивших его телевизоры.

И напоследок – совсем уж шокирующая новость про насильственную стерилизацию подопечных некоего женского пансионата на Урале, трагическая история любви, достойная пера Марининой.