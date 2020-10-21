“В КНДР подчиненные ведут себя именно так”. В Раде сняли реакцию нардепа Третьяковой на послание Зеленского. Видео
21.10.2020, 5:10, Новости дня
Пользователи в комментариях высказали ряд предположений о поведении Третьяковой. “В Туркменистане и Северной Корее подчиненные ведут себя именно так”, “Типичная реакция учительницы на выступление своего ученика со сцены”, “Ярая фанатка”. Некоторые комментаторы предположили, что это может быть связано с проблемами со здоровьем.
20 октября Зеленский выступил с ежегодным посланием в парламенте. Он заявил, что безвизовому режиму Украины с ЕС ничего не угрожает и что страна продолжит сотрудничество с МВФ. Президент высказал недовольство работой антикоррупционных органов, анонсировал переход к полностью электронному документообращению, рассказал о начале строительства военно-морских баз и об ответственности “тех, кто без боя сдал Крым”. Подытожил обращение Зеленский тремя “откровенными вопросами”, которые задал самому себе.
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Видео: Yan Dobronosov / Facebook
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