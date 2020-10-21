 

Кравчук назвал четыре шага для реинтеграции Донбасса

21.10.2020, 5:10, Новости дня

Вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным, для достижения мира на востоке Украины власти должны принять пакет законов, заявил в эфире “Украина 24” первый президент Украины, глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук.

Реинтеграция Донбасса, по словам Кравчука, должна включать в себя прекращение войны, проведение выборов на (временно оккупированных) территориях (Донбасса), формирование исполнительной власти и экономический пакет законов, в том числе те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

“Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти. Очень непростой вопрос”, – отметил Кравчук.

Что касается вопроса амнистии на Донбассе, который сегодня затронул в своем ежегодном послании к Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский, Кравчук сказал, что это международная позиция.

“Президент использовал нормы международного опыта. У меня точно такая же позиция. Что те, у кого на руках нет крови, – они должны быть очищены. Те, у кого есть кровь, должны отвечать. Это абсолютно нормально. Но нужно детально эти вопросы изучить”, – сказал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников полагает, что на полноценную реинтеграцию Донбассса может понадобиться 25 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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