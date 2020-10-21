В КИУ заявили об аномальном росте количества избирателей в некоторых общинах Украины

21.10.2020, 5:10, Новости дня

Представители Комитета избирателей Украины фиксируют аномальный рост количества избирателей в более чем 20 общинах. Об этом 20 октября заявил председатель КИУ Алексей Кошель во время пресс-конференции, сообщает пресс-служба КИУ в Facebook.

“Это может свидетельствовать об использовании технологии “избирательного туризма”, целью которой является искажение результатов выборов в отдельных общинах”, – считает он.

По словам Кошеля, в рамках такой технологии целые группы избирателей могли изменить избирательный адрес в результате финансовой мотивации. Поэтому в день голосования они могут организованно прибывать в общины и голосовать за конкретных кандидатов или политические силы.

“Наибольшее количество “избирательных туристов” – в курортной Каролино-Бугазской ОТО в Одесской области. В сентябре количество избирателей в общине возросло почти на 13% – с 4097 до 4610. Если они организованно примут участие в голосовании, это означает, что при явке около 40% каждый четвертый избиратель может быть участником схемы по искажению результатов выборов”, – сообщил председатель КИУ.

Также в течение месяца резко возросло количество избирателей в Фонтанской сельской общине в Одесской области (745 новых избирателей), Слободка-Кульчиевецкой общине Хмельницкой (239), Студеникивской (183) и Козинской (плюс 171) общинах Киевской области и в других.

По словам Кошель, в условиях острой конкуренции даже несколько десятков голосов финансово мотивированных “избирательных туристов” могут повлиять на результаты голосования. Когда же в схемы включают сотни избирателей – это прямой путь к фальсификациям.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4521453504563037

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.