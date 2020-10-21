Мнение: Волны и сезоны

21.10.2020, 4:50, Разное

Конец октября – начало ноября — это обычный сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями (то есть, воспалением легких, которое развивается вне лечебного учреждения). Внебольничная пневмония — одно из самых распространенных заболеваний в мире, обычно подъем заболеваемости происходит два раза в год — на переходе осени в зиму и на переходе зимы в весну. В просторечье такой период обычно называют «межсезоньем».

Вряд ли этот год какой-то другой, чем предыдущие, а потому паника вокруг «второй волны», по всей видимости, связана как раз с этим вполне тривиальным и ежегодным подъемом заболеваемости. При этом внебольничные пневмонии вызываются очень большим перечнем самых разных причин. В России «…пневмонии рассматривали не как инфекционные заболевания, вызываемые широким спектром возбудителей, а как синдромное заболевание без этиологической расшифровки. В январе 2013 г. впервые в России Главным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко были введены в действие МУ 3.1.2.304713 «Эпидемиологический надзор за внебольничными пневмониями…»

В течение года внебольничные пневмонии регистрируются примерно у полутора миллионов жителей России, но до нынешнего года это была стандартная и вполне тривиальная проблема, решаемая без нынешних абсурдных мероприятий.

В этом году ситуация, безусловно, должна быть хуже, чем обычно, так как весенне-летний карантин, введенный безо всяких на то показаний и оснований, не дал людям укрепить иммунитет в благоприятный летний сезон, серьезно ухудшил сопротивляемость организма как на личном уровне конкретного человека, так и в целом для населения. Логично, что сезонный пик внебольничных пневмоний теперь может получиться более высоким и растянутым, чем ранее.

То, что у части людей при этом регистрируют положительные тесты на антитела к Ковид-19, говорит в первую очередь о том, что вирус в течение весны-лета этого года распространился по всем группам населения и стал частью экосистемы, окружающей человека. Было бы явно нелепо называть сам факт положительной реакции на антитела ключевым доказательством заболевания именно от этого вируса. Но даже если принять эту точку зрения за верную, то помимо 15 тысяч ежедневно регистрируемых заболевших с положительным тестом внебольничной пневмонией заболевает в несколько раз больше людей, не имеющих положительный тест.

Однако в рамках царящего психоза в расчет берутся только те, кто имеет положительный тест. Что, конечно, абсурдно, но ситуация именно такова.

В целом можно предположить, что будучи сезонной, нынешняя вспышка внебольничных пневмоний (которую выдают за пресловутую «вторую волну») достигнет пика к середине-концу ноября, как и в прежние годы, после чего безо всякого «плато» пойдет на убыль. До следующей вспышки в следующее межсезонье — примерно к концу марта. Нет никакого сомнения, что мартовскую вспышку окончательно потерявшие связь с реальностью власти назовут «третьей волной» и обвинят население в том, что оно не так, как надо, берегло себя зимой.

Психоз вокруг «короны» выглядит не просто проектным, но и «наведённым» – то есть, власть, сознательно вводя людей в заблуждение относительно коронавируса и связанных с ним событий, сама начинает верить в свою ложь и еще больше запутывается в ней, не в силах понять, где заканчивается проектное вранье и начинается паника самой власти.

Рассказы про чудодейственные вакцины на фоне продолжающего сидеть в бункере президента не убеждают — если они такие чудесные, почему он сам их не принимает? Кстати, против вирусов, вызывающих ОРВИ, вакцины в принципе работают так себе — их эффективность чуть выше 50-60%. То есть, практически никакая: поможет-не поможет. Что, кстати, особого удивления вызывать не может — пока вакцину разрабатывают, вирус успевает мутировать, да еще и много раз. Собственно, даже ВОЗ скептически оценивает эффективность любых вакцин против гриппа и ОРВИ, упирая в основном на то, что это профилактирующая мера, которая если и не помогает, то уж точно лишней не будет, так как другие методы борьбы еще хуже.

Вывод, в общем-то, очевиден: десятки лет ранее мы все переживали ровно и точно такие же сезонные обострения — переживем и в этом году. И в следующем, и дальше. Другой вопрос, что власть под вывеской нагромождений лжи активно ловит свою рыбку в той мутной воде, которую она сама и взбаламутила.