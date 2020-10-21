 

«Рецидивы оголтелой русофобии»

21.10.2020, 4:35, Разное

Кремль — об обвинениях российских спецслужб в хакерских атаках.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Великобритании и США в адрес российских спецслужбы в причастности к хакерским атакам, в частности, на организаторов Олимпиады-2018 в Пхеньяне. Его слова приводит ТАСС.

«Это уже напоминает постоянно встречающиеся рецидивы такой оголтелой русофобии, которые, конечно же, не имеют ничего общего с реальностью», —

сказал он.

Песков заверил, что РФ не предпринимала никаких хакерских атак.«Мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россию и российских представителей, российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся», — сказал он.

Напомним, вчера США объявили, что шестерым россиянам предъявлены обвинения в хакерских атаках, в частности, против организаторов Олимпиады в Пхеньяне и участников президентских выборов во Франции в 2017-м. США и Великобритания заявили, что атаки осуществила воинская часть 74455, одно из подразделений Главного Управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ).

Помимо этого, сегодня США рассказали, что свыше 100 виз сотрудников российской авиакомпании «Аэрофлот» были аннулированы из-за контрабанды электроники. По делу проходят десять человек, восьмерых из них арестовали. Песков сказал, что сути обвинений не знает, но сказал, что у авиакомпании есть возможность ответить на них самостоятельно.

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Источник: Новая газета



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