Морщины это не только возраст

21.10.2020, 4:15, Разное

Морщины могут быть признаками болезни сердца

Европейское общество кардиологов сообщает, что избыток морщин, не характерный для вашего возраста, может указывать на высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Причем, не все морщины сигнализируют об опасности. «Гусиные лапки» вокруг глаз безобидны, а поперечные складки на лбу должны насторожить. Соотношение прямое: чем больше морщин, тем выше риск умереть от болезней сердца. Не то чтобы кардиологи бросились изучать ваш лоб, но заподозрить «своего пациента» они могут с первого взгляда.

Морщины на лбу – не единственные «линии жизни» вашего сердца. Еще есть морщинка на ухе. Среди врачей она известна как симптом Френка. Выглядит как глубокая поперечная складка на мочке. Это довольно известный, хотя не стопроцентный прогностический признак ишемической болезни сердца.

Откуда берутся морщины?

Есть две теории старения кожи. Первая утверждает, что с годами клетки медленнее обновляются. Вторая – что кожа повреждается в результате воздействия внешних факторов. Если на естественный ход времени мы едва ли можем повлиять, то контроль над некоторыми внешними обстоятельствами – в наших руках.

Солнце

Исследования говорят, что 80% вредного воздействия на нашу кожу извне – это результат работы солнечных лучей. УФ-лучи провоцируют выработку активных форм кислорода, которые разрушают клетки кожи. Она истончается и в зеркале мы видим тонкий пергамент с поперечными линиями. Защищаться от солнца можно закрытой одеждой, головными уборами и средствами с SPF.

Стресс

Только ленивый не слышал, что стресс старит. К сожалению, это не байки, а доказанный факт. Большое количество кортизола – гормона стресса – может разрушать коллаген и эластин. Без каркаса кожа обвисает и образует складки. А еще проблемы заставляют нас хмурить брови, то есть механически способствуют появлению морщин. Справиться с беспокойством помогут практики осознанного дыхания, медитации и психотерапия.

Обезвоживание

Вода – один из основных компонентов клетки. Чем меньше воды, тем хуже тургор – упругость кожи. У людей старшего возраста по сравнению с молодыми кожа значительно теряет влагу. Один из факторов, снижающих гидратацию рогового слоя, – уменьшение натуральных увлажняющих веществ, но свою лепту в обезвоживание вносит и питьевой режим. Если пить чуть больше двух литров в день, это может положительно сказаться на плотности и толщине кожи.

Недосып

Недосыпание может стать причиной морщин. Один из экспериментов показал, что даже одна ночь без сна, делает лицо более уставшим и понурым. Особенно страдает кожа под глазами: сразу проступают тонкие линии, сигналящие об усталости. Норма сна – от 7 до 9 часов в сутки.

Курение

Исследование 79 пар близнецов доказало, что курение старит. Особенно это касается средней и нижней трети лица. Каких-то пять лет курения делают носогубные складки и морщины вокруг губ глубже и накладывают печать возраста. Пассивное курение не делает привычку менее вредной. Чтобы сохранить здоровье и кожу, единственный выход – бросить курить.