 

«Это личное празднование» – Личное мнение

21.10.2020, 4:10, Разное

Я уже писала о том, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков устроил пир во время пандемии.


Фото: alamy.com  

Многие потеряли работу. Ещё больше людей лишились премий, оставшись с окладами, которых не хватает. Мало кто смог поехать летом в отпуск. Все волнуются за здоровье родных и близких. Все придавлены неопределённостью завтрашнего дня и последствиями второй волны коронавируса.  

У всех — жопа. А у жены Пескова — «личное празднование».

 На вопрос журналиста о том, насколько уместен такой пир у чиновника во время сегодняшнего кризиса, Навка ответила как отрезала:  

Это личное празднование.  

В переводе на русский:

Идите в жопу, смерды!

Таня, хочу задать тебе риторический вопрос: «Ты — в себе?» 

У пресс-секретаря Президента России (его, если уж на то пошло, голоса перед прессой) ничего личного быть не может. И уж, тем более, у него не может быть никаких личных празднований во время серьёзнейшего кризиса в стране, когда народ борется за выживание в прямом смысле этого слова.

 Я понимаю, Навка, что у тебя — головокружение от успеха.

Где бы ты сейчас была, если бы тебя не взял зачем-то замуж Песков? Нигде. Ты была бы возрастной носатой тёткой, которая когда-то неплохо каталась на коньках. Не более того.

Лепс с Киркоровым смотрели бы не тебе в рот, а мимо тебя. Любка Успенская, с которой ты так энергично отплясывала на танцполе, не знала бы, кто ты такая. Я бы тоже не знала, впрочем.  

Однако ты, Танька, ухватившись цепкими ручками за усы и уды Пескова, смогла стать предводительницей шайки шутов России.

Имеешь право.

А вот муж твой, будучи пресс-секретарём Президента РФ, не имеет никакого морального права на «личные празднования» в разгар второй волны коронавируса и тяжелейшего экономического кризиса в стране.

В отставку! А лучше — на Колыму. 

А, вообще, конечно, совсем осатанели. Нельзя так смачно плевать в народ. Народ раз утрётся, два утрётся, а потом так ответит, что мало не покажется.

 Что чувствуете? Как дела, мои хорошие?

Источник: Лена Миро



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