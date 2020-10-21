Личное: “Надо же какой красавец”

21.10.2020, 3:35, Разное

И вот еще история, в которой много неправды.

Есть и правда.

Разбирайте это тоже, а потом я расскажу, как по рефлексии автора легко определить врет он или пишет правду.

teriberka

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Спасибо Вам за журнал и книгу. Буду рада попасть в разбор.

Блог читаю около 7 лет, 6 лет назад удалось выбраться из аддикции к парню, с которым было секс-онли с моим сливом. Я тогда стала тренироваться каждый день, записалась на участие в конкурсе на похудение, соблюдала режим и диету.

С детства есть проблемы с лишним весом, обусловленная гормональным сбоем. Очереди среди мужчин никогда не было, но любовь, к счастью, случалась, трижды находилась в длительных отношениях 3-5 лет. Сейчас мне 34 года. Живу в небольшом городе, работаю в федеральной компании средним специалистом с обычной зарплатой. Своей квартиры нет, есть наследство от Бабули, которое лежит на банковском счете и копится для будущей покупки жилья.

Конкурс на похудение я в итоге выйграла, удалось хорошо подтянуться, благодаря дисциплине. Параллельно сделала операцию по увеличению груди, стала чувствовать себя увереннее, жизнь прибавила оборотов, я ходила на свидания получала удовольствие от непривычного внимания мужчин.

Как-то позвонил старый приятель Г., разобщались, стали встречаться по выходным, он приезжал из соседнего города, мы приятно проводили время без планов, просто тусили, к нам приходили общие друзья. В общем, в большей степени мы были друзья, совмещающие приятное с полезным. В один из таких выходных ко мне пришли подруги, а к нему должен был прийти старый друг-В., с которым я знакома не была.

Когда он зашел в квартиру, я подумала, ни фига себе какой красавец. Я сразу растерялась и занервничала, вся уверенность ултучилась Когда все разошлись, Г спросил меня- ну что, вляпалась в В.? Я так и знал)). Я ответила -да. После этого разговора наши интимные отношения с Г. сошли на нет, осталось теплое дружеское общение. Он перестал приезжать, но мы регулярно созванивались. Так прошло лето, я продолжала усердно тренироваться, съездила на море с другом-коллегой, но никак не могла забыть улыбчивого В.

По возвращении с отпуска, позвонила Г., спросила есть ли у В. девушка, оказалось, что он свободен и в длительных отношениях никогда не состоял.

-Г, помоги мне! Ты же умеешь все красиво организовывать. Если нет, я хотя бы успокоюсь и не постараюсь его не вспоминать.

Не знаю, что конкретно сделал Г., но в этот же вечер мне написал В. и мы договорились попить вина у меня дома. Из-за моего волнения первая часть свидания прошла скомкано, но дальше у меня получилось рсслабиться и мы проболтали всю ночь. На прощанье поцеловались.

Дальше все быстро, звонки, переписки, через пару дней поехали на машине в очень красивое место к морю в нашем регионе, после чего вернулись домой и все случилось. первые 3 месяца пронеслись для меня незаметно в постоянном кайфе от впечатлений, знакомств, секса. Я постоянно его хотела и задаивала. Секса было много и в разных местах. Конечно мне казалось это кайф нам обоим. Я присвоила его, мысленно уже вышла замуж и готовилась к материнству, счастье застилало глаза. Пишу, и стыдно.

У В. есть своя квартира от родителей и машина, уровень зарплаты у нас всегда был одинаковый. Через пол года я сказала В., что устала ездить к нему через весь город 4 раза в неделю, родители беспокоятся и спрашивают, в качестве кого я к нему езжу и что не гоже 30летней женщине так себя вести. Получились грубые щипцы, на которые он без раздумий сказал-ок, без проблем, переезжай ко мне и давай знакомиться с родителями. Вскоре мы познакомились с моими и его родителями, у нас у обоих много друзей, с детства, со временем компания стала общей. К нам в гости почти каждые выходные приходят гости-друзья, родители, братья В., иногда все вместе. Мы любим шумные компании из близких людей, накрыть стол, посидеть, посмеяться, попеть песни. Надеюсь, это не “плохое мы”.

За 4 года совместной жизни увлечения стали общими- В. полюбил походы, я увлеклась политологией, катаемся на лыжах, ходим в бассейн. Всегда есть о чем поговорить. Бюджет общий. Покупки в квартиру общие. Я люблю порядок и уют, весь быт взяла на себя, мне нравится этим заниматься в целом, но бывают периоды бомбёжки, когда я понимаю, что я лошадь в короне и штурман.

Проблема вот в чем, за время отношений я существенно прибавила в весе, так как боюсь смотреть правде в глаза-не взвешиваюсь, думаю, килограмм 15 с моента знакомства. Из подтянутой девчонки превратилась в полную тётеньку с гулькой и катомкой с магазина. Слова любви, нежность, а затем и секс ушел, сначала я доила и стучала скалками, не могла поверить, что любовь прошла, истерила, убегала в ночь , еще больше все портила.

Спорт периодически бывает в моей жизни, но чтобы прийти в былую форму мне нужно время и жесткая дисциплина. Я люблю поесть, попить пива с рыбой и вот это вот все-неполезное. В. долго молчал, я прекрасно понимала в чем дело. Надо отметить, что В. очень верный, я никогда не замечала ни флирта, ни даже взглядов на других женщин или не хотела замечать. И вот летом, мы поехали в отпуск с друзьями. В какой-то вечер мы остались с В. вдвоем и он сказал мне- Я больше не могу молчать, во мне это сидит и не уходит, Б., я хочу, чтобы ты похудела, хочу, чтобы ты стала красивой, как раньше, иначе мы не будем вместе. Я люблю тебя, твоих родителей и друзей, раставаться не хочу, но этот вопрос меня беспокоит очень сильно.

Принять это с достоинством я не смогла, корона упала, 2 дня я провела в слезах и попытках уехать домой. Потом мы еще поговорили, я смогла взять себя в руки и сказала, что конечно я приложу максимальные усилия, постараюсь к следующему отпуску привести себя в порядок.

Мы вернулись в свой город, я сразу же купила абонимент в отличный клуб, и успела сходить всего 3 раза, началась вторая волна пандемии, мы заболели ковидом, пока находимся на карантине

Источник проблемы для меня, помимо гормонального сбоя, пищевая зависимость, я люблю готовить и есть, стараюсь ограничивать себя, но судя по набранным килограммам, нужны более жесткие меры. Я точно знаю, что я могу похудеть, но для этого мне нужно исключить всякие соблазны. Я прошу В. не покупать мучное, сладкое, пиво и не есть это при мне, на что он отвечает, что у него нет необходимости худеть, это, мол, моя проблема, а он будет есть то, что считает нужным. Меня от этого бомбит. Я в гневе еще больше усугубляю конфликт, подливаю масла в огонь, типа какой ты молодец, ешь, пьешь, а ты ходи, смотри, тренируй силу воли, как собака Павлова,а я потом подумаю будем мы вместе или нет. На что он специально троллит меня и говорит, ну да, так и будет, а ты как думала, в сказку попала. Параллельно поучает меня, как правильно питаться, как тренироваться, что соседка, вот пешком поднимается на 7 этаж и уже на 15 кг похудела. Я бешусь от этого еще больше. Чтобы соблюдать свой режим мне придется готовить себе отдельно и есть скорее всего тоже, чтобы не испытывать волю. Избегать застолий и гостей длительное время. Я готова к этому, но если В., не будет меня постоянно провоцировать и цеплять. Не понимаю, как это провернуть находясь в однокомнатной квартире на карантине.

Уважаемая Эволюция, мне 34 года, часики взрываются, я хочу замуж, хочу ребенка, хотя бы одного, думаю об этом каждый день. Я боюсь остаться одинокой и бездетной. Нет гарантий , что В. меня снова полюбит, как раньше и захочет со мной семью. Боюсь на фоне своего голода по любви и сексу слиться первому встречному и вообще все потерять. Злюсь на В., собираю антишкатулку, отмораживаюсь и опять боюсь. Я нытик. Прошу его поддержать меня, не провоцировать и опять конфликт. Из идей, только снять квартиру, съехать на время и худеть, пока не приду в форму. Но это скорее всего плохая идея. Помогите, пожалуйста, снять корну и сохранить отношения.

Спасибо Вам большое.