Глава МИД Армении прибыл с визитом в Москву

21.10.2020, 3:25, Новости дня

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится с кратким рабочим визитом в России, сообщила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян.

«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», – написала Нагдалян на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку города Зангилан и 24 сел в Карабахе. Позже Армения заявила об отступлении вооруженных сил Азербайджана на юге Карабаха около иранской границы. В Азербайджане не подтвердили сообщения армянской стороны об отступлении на юге Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.