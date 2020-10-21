 

Глава МИД Армении прибыл с визитом в Москву

21.10.2020, 3:25, Новости дня

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится с кратким рабочим визитом в России, сообщила пресс-секретарь МИД республики Анна Нагдалян.

«Министр иностранных дел Армении находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом», – написала Нагдалян на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль Баку города Зангилан и 24 сел в Карабахе. Позже Армения заявила об отступлении вооруженных сил Азербайджана на юге Карабаха около иранской границы. В Азербайджане не подтвердили сообщения армянской стороны об отступлении на юге Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / В МИД выразили уверенность в неизменности решения США о выходе из ДОН

10.09 / Древнее озеро затопило новый аэропорт Мехико — и миллиардные инвестиции ушли в болото

06.08 / Определены сроки восстановления железнодорожного сообщения РФ и Абхазии

15.09 / “Выйди на х…й отсюда”- Балашова выгнали с форума Big Money

11.08 / Тихановскую из Беларуси вывезли по указанию властей

03.07 / СК начал вести дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ

28.09 / Путин поговоркой описал ситуацию с внутренним туризмом

23.07 / Предполагаемый убийца выходца из Чечни в Австрии сидит в тюрьме за другое преступление

18.07 / В Одесской области в ДТП погибли шесть человек, еще троих госпитализировали

16.07 / Динозавра с крюками обнаружили палеонтологи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска