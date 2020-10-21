Пентагон скорректировал заявление о переброске войск США в Прибалтику

21.10.2020, 3:25, Новости дня

Неназванный представитель американских военных кругов выступил с разъяснениями касательно высказывания главы Пентагона Марка Эспера о возможной передислокации Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в страны Балтии, Румынию или Болгарию.

По словам неназванного представителя военных кругов США, Соединенные Штаты рассматривают варианты переброски части американских войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику в рамках объявленной передислокации американских сил в Европе. Он заверил, что речь идет о возможном ротационном присутствии американских войск в перечисленных странах, передает ТАСС.

«Как мы отмечали в объявлениях [о планах передислокации войск в Европе] от 29 июля, мы намерены разместить силы США на восточном фланге НАТО на постоянной, ротационной основе, чтобы воплотить в жизнь руководящие принципы, изложенные министром обороны [США Марком Эспером]», – сообщил американский военный чиновник.

«Как министр заметил [в своем выступлении] в Атлантическом совете, соглашение о расширении оборонного сотрудничества с Польшей, недавнее двустороннее взаимодействие с министрами обороны Румынии и Болгарии и консультации с нашими союзниками в Прибалтике дали нам возможность размещения наших сил в этих странах», – добавил чиновник министерства обороны США.

По его словам, окончательных решений на этот счет еще не принято. «Процесс планирования предполагаемых шагов продолжается. Это включает в себя консультации с нашими союзниками и партнерами в регионе, а также членами Конгресса [США]», – сообщил чиновник.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что американская администрация рассматривает возможность передислокации Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в страны Балтии, Румынию или Болгарию на постоянной основе.

Напомним, в начале августа глава Пентагона заявил о переброске войск США «дальше на восток, ближе к границам России». Позже Вашингтон и Варшава подписали договор об увеличении американского контингента в Польше на 1 тыс. военнослужащих.

В конце июля США объявили о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. 1 июля президент США Дональд Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который «платит РФ миллиарды долларов», не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина «платить по счетам».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента в Германии и нарушению Основополагающего акта РФ – НАТО.