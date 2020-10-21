Мнение: Накал антиармянской пропаганды (с)

21.10.2020, 3:15, Разное

Что такое национальный взгляд: неистовый армянский френд из ФБ по имени Армен Асриян пишет в своем блоге полный боли и ненависти пост:



“Звонят друзья из московских изданий, рассказывают, как в редакции заносятся деньги. Уже седьмой позвонил. Никто вообще не маскируется – сумки с налом заносят гонцы непосредственно из азербайджанского посольства. Сомнений, собственно, и не было – такого накала антиармянской пропаганды, как сейчас, я вообще не припомню“.

Это он, между прочим, про Россию (в которой и он сам, конечно же, находится). Впрочем, прежде чем недоумевать, вспомним, что, по мнению уже русских националистов, тут и русских людей тоже непрерывно обижают. Даже сокращение такое есть – РЛО.