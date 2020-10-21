Мнение: Боливия восстановит отношения с Венесуэлой, Кубой, Ираном, Россией и Китаем

21.10.2020, 3:10, Разное

Избранный президент Боливии Луис Арсе объявил, что после вступления в должность он восстановить хорошие отношения с Венесуэлой, Кубой, Ираном, Россией и Китаем. Также будут укрепляться отношения с Мексикой и Аргентиной, которые помогали Эво Моралесу в его изгнании. Также анонсировано укрепление отношений с Перу.

С проамериканским подходом во внешней политике Боливии будет покончено. Боливия полностью изменит свои подходы на международной арене – с тем, что было после свержения Эво Моралеса будет покончено.

Победившие социалисты уже направила в Верховный Суд Боливии запрос с требованием запретить выезд из страны министру Мурильо, который причастен к различным преступлениям после фашистского переворота. Социалисты резонно указывают, что Артуро Мурильо может драпануть из страны до того, как его начнут судить.

Толстый намек на то, что боливийские социалисты ничего не забыли и путчистов будут юридически преследовать сразу после того, как Арсе въедет в президентский дворец, а МАС сформирует новое правительство.

Пока еще "президент" Аньес вновь утвердила Мурильо в качестве министра. Арсе призвал не расслабляться и указал, что желание американцев получить боливийский литий, может толкнуть их на организацию нового государственного переворота.