Лукашенко: Я за власть посиневшими руками не держусь. Вопрос в том, что будет с вами без меня

21.10.2020, 3:00, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 октября во время согласования ректоров вузов заявил, что не пытается сохранить власть “ради себя”. Об этом пишет БЕЛТА.

“Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня. Может быть, я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю на ветеранов вчерашних (19 октября в Беларуси прошел митинг с участием ветеранов силовых структур. – “ГОРДОН”), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что, думаете, они нас и вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски”, – сказал он.

Массовые протесты из-за фальсификации результатов голосования на выборах президента в Беларуси продолжаются с 9 августа. По официальным данным, на выборах победил президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу кандидата от оппозиции Светланы Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.