 

“Рассчитывал подзаработать”. Политолог Гайдай заявил, что Лерос обвинил депутата Киевсовета Терентьева в подкупе избирателей из мести

21.10.2020, 3:00, Новости дня

Внефракционный нардеп Гео Лерос в своем видеоблоге, опубликованном 19 октября, заявил, что депутат Киевсовета Михаил Терентьев причастен к подкупу избирателей. 

Он назвал Терентьева человеком, связанным с бывшим депутатом Киевсовета Денисом Комарницким. По мнению нардепа, “людям Комарницкого важно занять места в Киевсовете, поэтому все его кандидаты в разных политсилах покупают голоса”. 

Политолог Валентин Гайдай в Facebook заявил, что Лерос сотрудничал с Терентьевым на местных выборах в 2015 году и делал для него различную видеопродукцию.

“Сейчас он рассчитывал снова подзаработать – но Терентьев не потянул возросшие желания депутата-видеоблогера и послал его куда подальше. Лерос, который, судя по всему, давно исполняет для [экс-главы Офиса президента Андрея] Богдана, решил отомстить. Ну, и заработать:  он подослал к Терентьеву своего человека. Провокатор предложил услуги агитации со своим персоналом и в процессе переговоров задавал вопросы по поводу нюансов агитации и подсчета голосов и получал ответы по программе агитации и всех достижениям кандидата за прошлые годы”, – написал Гайдай. 

Лерос “прекрасно знает, что Терентьев – порядочный парень”, считает политолог. В противном случае, по мнению Гайдая, Лерос не сотрудничал бы с ним в прошлом. 

“А судя по репликам “засланного казачка”, Лерос явно неплохо разбирается в схемах по подкупу избирателей”, – резюмировал политолог. 

Узнал сегодня про скандал, связанный с Гео Леросом и моим знакомым по университету, а сейчас депутатом киевского…

Posted by Valentyn Haidai on Teisipäev, 20. Oktoober 2020

Терентьев баллотируется в Киевсовет от партии УДАР, писало издание “КиевВласть”.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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